警方一連兩日大型反罪惡行動　搜查152場所　拘捕34人

警方有組織罪案及三合會調查科、港島總區、西九龍總區聯同機動部隊人員，一連兩日進行全港性大型反罪案行動，在周四（4日）及周五（5日）的兩日行動中，先後搜查152間各類場所，拘捕34人，當中包括一名外籍人士。



警方周五（5日）展開代號「犁庭掃穴」及「松塔」的反罪惡行動，針對港島及西九龍總區領有酒牌的場所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。

行動中，人員共拘捕14名本地男子、3名本地女子及1名外籍男子，年齡介乎28至59歲，分別涉嫌「藏有危險藥物」、「串謀意圖傷人」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「盜竊」、「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、「以欺騙手段取得財產」、「以欺騙手段逃避法律責任」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）等罪行。

警方巡查超過79間娛樂埸所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，並發現有人分別涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）。行動中，人員共發出37張定額罰款通知書。

警方前日巡查73間場所拘捕16人

另外，警方有組織罪案及三合會調查科、港島總區、西九龍總區聯同機動部隊人員周四（4日）亦展開代號「犁庭掃穴」及「松塔」的反罪惡行動，針對港島及西九龍總區領有酒牌的場所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例，行動中警方巡查超過73間娛樂埸所，共拘捕16名男女。

警方重申，打擊三合會及其非法活動和堵截非法收入來源一直都是警隊首要行動目標之一。警方必定會繼續積極進行以情報為主導的行動，銳意打擊有組織及嚴重罪案和三合會的犯罪活動。另外，警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。