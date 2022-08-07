MIRROR演唱會｜警方再到紅館搜證　舞蹈員陸續錄口供

上月底MIRROR紅館演唱會第四場發生嚴重意外，一塊大型屏幕墮下擊傷2名舞蹈員。舞蹈員李啟言（阿Mo）李盛林牧師代禱信指，阿Mo清醒過來，能簡單與外界溝通；另一名傷者阿峯則在社交媒體發文稱希望可齊齊整整一起再上舞台。政府跨部門專責小組及警方西九龍總區重案組調查分頭調查事件，連日來到紅館搜證，消息指今日會再動用高空工作台車，將儀器升上天花進行重量測試，以檢測屏幕的實際重量。今早（7日）9時許3名警員到達紅館。另據了解，今早將再多兩名舞蹈員到西九龍總區總部錄口供協助調查。



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昨早近30名西九龍總區重案組探員到紅磡體育館搜證；15分鐘後，政府化驗師、工程師學會專家司徒家成亦進入紅館。機電署、康文署、勞工處及警方等部門昨在館內調查，並作高空檢測。負責調查事故原因的跨部門專責小組，前日（5日）召開第二次會議，小組主席、康文署助理署長李子俊指，檢視斷裂鋼索斷口後，有跡象顯示鋼索出現金屬疲勞導致斷裂，但仍需再檢測確定，現階段不排除任何可能性。

▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼



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▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

