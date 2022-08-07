警反罪惡行動巡查多區297間娛樂場所　拘80人

警方有組織罪案及三合會調查科聯同港島總區、西九龍總區、新界北總區及機動部隊人員一連四日（3日至6日）在港島總區、西九龍總區及新界北總區區內進行代號「犁庭掃穴」及「松塔」的反罪惡行動，巡查超過297間娛樂場所，共搗破4間懷疑非法賭檔及1間懷疑賣淫場所，並拘捕80人及發出共84張定額罰款通知書。



警方連日巡查超過297間娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，並發現有人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，遂向84人發出定額罰款通知書，警方檢得14部釣魚機、2張百家樂枱、讀卡器、一批遊戲卡、約值16萬的籌碼、約32克懷疑「冰」毒、 約88克懷疑可卡因及少量大麻，毒品總值約十萬元。

80人被捕 分別涉及多項罪名

警方在行動中一共拘捕54名本地男子、17名本地女子、1名內地男子、3名內地女子及5名非華裔男子，年齡介乎19至75歲，分別涉嫌「自稱三合會成員」、「刑事恐嚇」、「刑事毁壞」、「傷人」、「串謀意圖傷人」、「在公眾地方打架」、「誤導警務人員」、「抗拒警務人員」、「盜竊」、「以欺騙手段取得財產」、「以欺騙手段逃避法律責任」、「管有偽造身份證」、「管有他人身份證」、「管有製造虛假文書的設備」、「行使虛假文書」、「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、「普通襲擊」、「管有第一部毒藥」、「販運危險藥物」、「藏有危險藥物」、「管有工具可作吸食毒品用途」、「管理賣淫場所」、「經營賭博場所」、「協助經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「違反逗留條件」、《違反預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》（第599G章）等罪行。

警方指，會繼續以情報為主導的行動，全力打撃有關黑社會活動及其收入來源。同時，警方呼籲市民應該顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。