水警后海灣截走私舢舨　檢126隻貓狗疑供港寵物店出售

水警於昨日（7日）晚上在后海灣一帶進行反走私行動，其間發現一艘由內地進入本港水域的可疑舢舨，於是展開追截，最後截獲該艘舢舨，在船上檢獲126隻懷疑走私猫狗；惟舢舨上一名男子跳上岸逃去。案中部分貓狗出現脫水情況，警方相信這批檢獲的貓狗，大部分供給本港寵物店以作出售，案件交由水警總區重案組跟進。



水警西分區署理助理指揮官黃信維今日（8日）下午講述案件，指警方水警小艇分區、水警港外區特遣隊、及水警西分區於昨晚大約8時，在后海灣一帶進行反偷渡及反走私行動。至晚上約11時30分，警方發現一艘可疑舢舨由內地水域進入本港水域，並沿近岸海邊行駛。警方派出一艘快速巡邏小艇作攔截及調查，惟對方舢舨加速逃走。

部分貓狗出現脫水情況

當舢舨駛至后海灣下白泥近岸位置時，船上一名男子跳上岸並逃去無蹤。警方最終檢獲該艘懷疑用作走私用途的舢舨，並在舢舨上檢獲84隻貓和42隻狗。黃指，這批貓狗當時被放在46個便攜式寵物箱內，寵物箱內環境惡劣，部分貓狗出現脫水情況，牠們已交漁護署照顧及處理，案件交水警總區重案組第一隊跟進調查。

水警總區重案組第一隊主管陳翎稱，警方相信案中涉及集團式經營的走私團伙，調查顯示，涉案的大部分貓狗是供給本港寵物店售賣，亦有內地寵物飼養人將寵物運送來港，但初步顯示這些飼養人不知道運送的途徑屬非法走私。

根據警方數字，今次是今年水警總區接獲第3宗同類走私貓狗案件，案件數字與去年相若，未見走私寵物案有加劇情況。