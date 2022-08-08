有片｜聯和墟豬肉檔遭淋油過程曝光　疑犯5秒得手轉身逃走

粉嶺聯和墟街市一個豬肉檔於昨日（7日）被人淋潑紅色油漆搗亂，警方趕到在附近和泰街拘捕一名47歲南亞裔男子。疑犯犯案片段曝光，現場閉路電視拍得當時豬肉檔有多名顧客排隊光顧，一名女店員正招呼客人，其間頭戴鴨舌帽、身穿花恤衫及短褲的涉案男子，手持一個袋及兩罐油漆從檔口左邊走近，突然將手中的袋及油漆拋向檔口，犯案過程僅短短5秒；之後疑人即轉身往和泰街方向逃走，終被警方截獲。



事件中，豬肉檔的34歲姓鄧男檔主，及46歲姓曾女顧客，雙雙被紅油潑中；其中曾女由救護車送往北區醫院治理。事後豬肉檔多處及大批豬肉染滿紅色油料，未能營業，今日（8日）檔主安排清潔人員進行大清洗，料稍後清潔完畢，還需要訂購新一批豬肉，檔口才可復業，或需時一至兩天。

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檔主鄧先生今日對《香港01》表示，昨日案發後他尾隨疑犯，一度追出街市外，其間對方聲稱「收錢做嘢」，故他相信案中另有幕後主腦。鄧對檔口遭破壞感到不明所以，他表示自己沒與人結怨，也沒有金錢瓜葛或生意糾紛，盼警方可以緝拿真兇，令真相水落石出。

案發於昨日中午約12時40分，豬肉檔閉路電視拍得，當時一名戴鴨舌帽、身穿花恤衫及短褲的男子，手持一個袋及兩罐油漆走到豬肉檔外，其間他突然走近，將手中的袋及油漆拋向檔口。歹徒得手後往和泰街方向逃去，警員接報趕至，在和泰街拘捕一名47歲南亞裔男子。疑人被帶返警署扣留調查，警方將案件列作刑事毀壞及普通襲擊，交由大埔警區刑事調查隊跟進。

昨日豬肉檔遭淋紅油↓