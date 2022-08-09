海關破出口可卡因往澳洲案　檢7公斤毒品值640萬元　拘寄貨港男

海關近日偵破兩宗毒品案件，一共搜獲7公斤的懷疑可卡因，市值約640萬元。海關於7月下旬在荃灣一個物流中心，檢取一件出口澳洲的快遞郵件，發現內藏3公斤毒品。人員調查後，昨日（8日）在觀塘區拘捕一名18歲目標男子，再搜出4公斤毒品。被捕男子涉包裝及寄內藏毒品的郵件出口，將被暫控兩項販運危險藥物罪，明日（10日）於觀塘裁判法院提堂。



+ 1

海關毒品調查科高級調查主任張廣達表示，海關7月22日在荃灣一個物流中心，檢取一件打算寄往澳洲的快遞包裹，包裹報稱內裝有小食碗碟套裝，海關人員遂檢取14盒碗碟，發現當中有3盒被人偷龍轉鳳，藏有3公斤的懷疑可卡因，市值約270萬。

海關追查後，昨日（8日）於觀塘區進行反毒品行動，於一個工廠大廈的停車場內，發現一名男子手持一個白色膠箱，形跡可疑。人員於是上前截查，檢查該個膠箱，內裝有一盞包裝好的座檯燈以及大量包裝物料。

被捕男子涉負責包裝毒品及出口

海關人員將箱內所有東西清理出來，發現箱子異常地重，仔細檢查下，揭發箱子底部內藏暗格，放有４公斤的懷疑可卡因，市值約370萬港元。人員隨即將該名18歲男子當場拘捕。被捕男子報稱無業，負責包裝毒品及出口，海關在調查期間，相信與上述案件有關，毒品快件由男子寄出。

海關指，販毒集團嘗試租用時租迷你工作間，進行不法行為，以避開執法人員偵查，呼籲迷你工作間的持有人，應小心核實租客身份。