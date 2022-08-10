荃灣29歲男子工廈墮樓　倒斃對面大廈外牆棚架

今日（10日）上午11時許，警方接獲途人報案，指在荃灣馬角街2至6號一工業大廈，發現一名男子倒臥在大廈11樓的外牆棚架位置。消防員及救護員接報到場，惜證實男子當場死亡。據悉，男事主並非工廈內職員，警方在場沒有檢獲遺書，經初步調查相信他因生活及工作問題，由附近工廈高處起跳，跌落對面大廈外牆棚架身亡。



死者梁博晞（29歲 ），為貨車司機，他與妻子居於天水圍區，育一子一女。消息指。周一（8日）早上其妻最後一次見到梁，翌日晚上其妻見梁仍沒有回家，亦未能聯絡到梁，擔心梁有不測。其妻周二（9日）晚上到天水圍警署報案。

警方今日早上11時獲悉，梁男在荃灣工業區華興工業大廈28樓出現，其後一躍而下，身體墮進對面大廈11樓外牆棚架的工作台，當場死亡。警方在現場沒有發遺書，但梁的手機通訊軟件披露，「生活壓力大」。消防員其將死者遺體移到11樓暫放，其後有一男一女到場認屍。警方初步認為案情無可疑。

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