將藍隧道地盤工作台倒塌　3人墮下受傷送院

觀塘發生工業意外。今日（10日）下午3時許，警方接報指茶果嶺道近天后廟一地盤內，3名工人於工作期間受傷。現場為將軍澳–藍田隧道工地，消息指當時3名工人在約5米高的工作台工作，其間工作台突然倒塌，他們連人帶台墮下受傷。幸救護員到場後發現3名受傷工友清醒，遂將他們一併送往伊利沙伯醫院救治。《香港01》正向土木工程拓展署查詢事件。



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受傷的3名工友，當中2人為本地人，1人為尼泊爾籍。事發於今日下午約3時18分，據警方最初接報指，3名工友被鐵壓中受傷，其中兩人懷疑昏迷。警員到場發現兩名工人手腳擦傷，另外一名工人受傷半昏迷，幸送院後回復清醒。現場消息稱，當時地盤正進行隧道天橋工程，其間約5米高的工作台突然倒塌，3名工人由工作台墮下受傷，警方正調查事故原因。

工業傷亡權益會事後派職員到醫院了解事件，據知事發時三號風球仍然生效，將軍澳藍田隧道建築地盤近茶果嶺位置，疑有物件受強風吹襲墮下並擊中工作台，導致工作台倒塌。該會對事故表示十分難過，並再次促請承建商及僱主必須確保所有工人的安全，包括將地盤物料穩固縛緊及妥善存放，防止墮下引致人命傷亡。該會亦要求勞工處徹查意外原因，如發現有人違例必須作出檢控。

根據土木工程拓展署的項目資料，將軍澳 – 藍田隧道是一條長約3.8公里的雙程雙線分隔公路，連接將軍澳和東九龍；工程項目由土木工程拓展署負責管理，於2016年開始動工，預計最快於2022年年尾完工，涉及核准工程預算約151億元。將軍澳 – 藍田隧道連同啟德發展區的T2主幹路和中九龍幹線，將組成主要道路網中的六號幹線。

將藍隧道地盤於2020年3月曾發生奪命工業意外，37歲姓黎男吊運工人遭一塊約17米長及1.3米闊的「工字鐵」擊中昏迷，送院後證實不治。