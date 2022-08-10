將藍隧道地盤3工人工作台墮下受傷　1人半昏迷送院

觀塘發生工業意外。今日（10日）下午3時許，警方接報指茶果嶺道近天后廟一地盤內，3名工人於工作期間受傷。現場為將軍澳–藍田隧道工地，救護員到場後，發現兩人受傷清醒，另一工友則半昏迷，遂將3人一併送往伊利沙伯醫院救治。



+ 2

受傷的3名工友，當中2人為本地人，1人為尼泊爾籍。事發於今日下午約3時18分，據警方最初接報指，3名工友被鐵壓中受傷，其中兩人更傷重昏迷。幸其後證實兩名工友清醒，另一人半昏迷。現場消息稱，當時地盤正進行隧道天橋工程，3名工人由約5米工作台墮下肇禍，警方正調查事故原因。

根據土木工程拓展署的項目資料，將軍澳 – 藍田隧道是一條長約3.8公里的雙程雙線分隔公路，連接將軍澳和東九龍；工程項目由土木工程拓展署負責管理，於2016年開始動工，預計最快於2022年年尾完工，涉及核准工程預算約151億元。將軍澳 – 藍田隧道連同啟德發展區的T2主幹路和中九龍幹線，將組成主要道路網中的六號幹線。

將藍隧道地盤於2020年3月曾發生奪命工業意外，37歲姓黎男吊運工人遭一塊約17米長及1.3米闊的「工字鐵」擊中昏迷，送院後證實不治。