海關破拳擊腳套藏毒案　泰國運港郵包檢$470萬海洛英　拘收貨男

海關於機場截獲一個由泰國運港、報稱為拳擊用品的包裹，發現內藏約5公斤懷疑海洛英，市值約470萬元。海關人員跟進調查後拘捕一名負責收貨的40歲男子，他被暫控一項販運危險藥物罪，明日（11日）於東區裁判法院提堂。



一名負責收貨的40歲無業男子被捕。（陳傲淇攝）

海關毒品調查科高級調查主任林子權表示，海關機場科人員於8月7日透過風險管理，檢查一個由泰國運港、報稱為拳擊用品的包裹，於X光檢驗下發現有可疑，打開後發現包裹內14個拳擊用腳套，內藏14塊共重5公斤懷疑海洛英，市值約470萬。海關毒品調查科接手調查後，昨日（9日）下午於北角進行監控派送，拘捕一名負責收貨的40歲無業男子，他昨晚已被帶返海關總部扣查，及暫控一項販運危險藥物罪，明日於東區裁判法院提堂。據了解，涉案男子租用上址一個迷你工作間單位約數個月，面積約200多呎。

林子權指，案中販毒集團將毒品收藏於於大批拳擊用品的包裹中，企圖魚目混珠，另外又發現近期集團選擇短期租用迷你工作間，作為收貨地址，以增加人員追查難度。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益參與販毒活動，及於未清楚貨物屬性下幫助運送。海關又呼籲迷你工作間管理人要小心核實租用人身份，如發現有人租用工作間作販毒活動，請致電海關熱線25456182舉報。林子權重申販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可判終身監禁及罰款500萬元。