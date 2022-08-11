本年至今　警於深水埗區大派逾16萬張「牛肉乾」

警方表示，今年截至8月10日，深水埗警區共發出162,679張涉及違例泊車、和2,821張與違例駕駛有關的定額罰款通知書，並攝錄到1,192宗司機違例事項。警方呼籲所有道路使用者及商戶要顧己及人，遵守相關規則，以減低道路阻塞及避免釀成交通意外。



此外，深水埗警區聯同西九龍總區交通部昨日（8月10日）在區內進行重點交通執法行動，針對與行人、單車及違例泊車相關的交通罪行進行嚴厲執法，確保道路暢通及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。行動中，人員共發出1,733張針對交通違例事項或公眾地方潔淨及阻礙事項的定額罰款通知書，並即時拖走18輛造成嚴重阻塞和阻礙巴士站上落客的違例停泊車輛，及向10輛涉嫌非法改裝之車輛發出車輛檢驗令。

另外，人員亦發出25張傳票，當中主要涉及不小心駕駛、不依照交通燈號騎踏單車、身處距離燈號控制過路處或行人天橋15米範圍內而不使用該些設施橫過馬路、進行或致使或允許他人在道路上進行車輛維修等。其間，人員發現一名17歲非華裔男子懷疑非法駕駛電動電單車，他涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛 」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」被捕。該名被捕男子已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。

警方稱，留意到有媒體報道有關區內違泊及阻街問題。深水埗警區將會持續進行重點執法，於區內黑點，例如福榮街、福華街、大南街一帶，打擊造成嚴重阻塞的違例停泊車輛及阻街的店舖。