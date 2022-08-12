食物公司遭前員工偷賣貨物圖利　3年間呃$2.6億　警拘6男女

一間本地食物公司遭其子公司前員工，3年間以公款購入貨物後再暗中轉售圖利，再偽造單據騙取近2.6億元，並以個人戶口處理犯罪得益約4,000萬元。警方經調查後拘捕6名男女，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。



警方去年11月接獲一間本地食品公司舉報，指懷疑其子公司前員工串謀騙取公司貨物轉售圖利，以及製造虛假賬目。警員根據線報及調查，發現被捕人在2018年至2021年期間，利用母公司資金向供應商購入貨物後，借職務之便以各種藉口暗中將貨物從不同渠道轉售圖利，並偽造虛假銷售單據以掩飾罪行，涉及金額約2.6億元。其後被捕人更利用個人戶口處理犯罪得益，涉及金額約4,000萬元。行動中，人員檢獲多部電腦、手提電話及有關文件。

商業罪案調查科人員昨日（11日）在全港各區展開行動，拘捕4男2女，年齡介乎34至52歲，涉嫌「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。警方指所有被捕人現正被扣留調查，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。警方又強調，串謀詐騙及洗黑錢罪屬嚴重罪行，一經定罪，分別最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。