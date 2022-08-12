警搗屯門、荃灣兩賭檔　拘16名男女

屯門警區特別職務隊人員昨日（11日）晚上約9時展開反罪惡行動，突擊搜查石排頭路一工廈單位，搗破一個懷疑非法麻雀及牌九賭檔。行動中，警員共檢獲約4千元現金賭款、 一副牌九及3張電動麻雀枱。



單位內一名64歲姓鄧男子涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所賭博」被捕。另外，5男2女（年齡介乎60至68歲）則涉嫌「在賭博場所賭博」被捕。 所有被捕人亦同時違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章)，警員遂向他們發出定額罰款通知書。警方發現近日有不法分子懷疑利用一些比較隱蔽的工廈單位，違規經營非法賭場。賭場單位內更安裝隔音棉，並在窗口貼上磨砂玻璃紙，增加警方執法難度。

行動中，警方拘捕8名中年男女 (警方提供)

荃灣警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，今日（12日）下午約6時突擊搜查荃灣二陂坊一住宅單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，拘捕一名43歲姓高女子，涉嫌「經營賭博場所」。另外6男1女介乎30至53歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，當中包括一名被通緝女子及一名被通緝男子。所有被捕男女亦涉嫌違反第599G章規例，被發出定額罰款通知書。所有被捕人現正被扣留調查。行動中，警員檢獲兩部釣魚機、6部遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約2.5萬元賭款。

警方於涉事釣魚機賭檔共拘捕8人。（警方提供圖片）

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬及監禁9個月。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。