警巡查多區娛樂場所拘14人　最少30人被罰款或收傳票

警方繼續嚴格巡查娛樂場所。其中旺角警區反三合會行動組、特別職務隊、雜項調查課及西九龍機動部隊，聯同食環署人員，昨日（12日）展開代號「犁庭掃穴（LEVINGTON）」反罪惡行動，突擊搜查旺角區3個住宅及商業單位，搗破1個懷疑非法釣魚機賭檔及2個懷疑賣淫場所：同時巡查區內18間夜總會、酒吧、會址以及餐飲處所。



行動中，12名男子（20至62歲）分別涉「企圖誤導警務人員」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「管理賣淫場所」、「藏有第一部毒藥」、「藏有危險藥物」及「刑事毀壞」被捕；當中5男4女同涉違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被罰款。

另外，黑布街74至76號一食肆的姓黃（21歲）男員工，未能提供有效的疫苗通行證，涉嫌違反《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（599L章）被罰款；負責人因沒有確保員工遵守防疫條例，涉嫌違反第599F章，人員向他發出傳票，該食肆亦需要暫停晚市堂食14天；至於花園街3至8號一食肆內，1名21歲男子使用他人的針卡進入食肆，涉嫌「企圖誤導警務人員」被捕，已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。

人員亦突擊搜查洗衣街39至55號一會址，發現4男4女（58至69歲）正在跳舞，他們涉嫌違反第599F章被罰款；人員亦向負責人發出傳票及勒令該處所停業3日。

此外，荃灣警區雜項調查隊聯同食環署人員採取聯合行動，昨晚巡查區內18間食肆及酒吧，於沙咀道1間酒吧及登發街1間餐廳內，發現1男3女顧客（34至52歲），分別未能出示「安心出行」掃描紀錄、疫苗記錄及快速抗原測試陰性結果，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），警方合共發出6張定額罰款通知書。30歲酒吧男負責人和23歲餐廳男負責人，同涉違反第599F章，食環署人員向他們發出傳票。

另外，警方昨晚亦對油麻地區內的歌廊進行突擊巡查，行動期間1名姓陳（69歲）男管理人，因違反第599F章被捕；場內5名男顧客（61至77歲）被罰款。