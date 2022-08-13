大角咀謀殺案｜男嬰有多處瘀傷灼傷　生母上月底交被捕夫婦托管

大角咀有男嬰離奇死亡。今日（13日）凌晨近2時，博文街21號富貴大廈西座一男子報案，指一名年約3個月大的男嬰陷入昏迷，送院後證實死亡。由於男嬰身上傷痕纍纍，滿佈紅印及水泡，警方懷疑事件另有內情，經初步調查後，旺角警區重案組探員拘捕一名35歲葉男子及一名24歲姓林女子，涉嫌「謀殺」，二人為夫婦關係。

經法醫初步檢驗，發現男嬰右額角有4處瘀傷，左前臂、左小腿、右大腿及右腳背亦有灼傷痕跡，均屬新傷痕。警方指，男嬰的生母因經濟問題，上月尾將男嬰交予被捕夫婦照顧。生母與女被捕人為朋友關係，二人相識數年。



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事發於今日凌晨約1時54分，警方接獲博文街21號富貴大廈西座一名男子報案，指一名年約3個月大的男嬰，在單位內不省人事。救護員接報到場，將男嬰送往廣華醫院搶救，惟他當時已奄奄一息，及至凌晨3時08分終告不治。醫護發現男嬰身上傷痕纍纍，滿佈紅印及水泡等，認為事件有可疑。旺角警區重案情接手調查，其後拘捕一男一女，涉嫌謀殺。

據悉，該男嬰被家人託付女報案人照顧，女報案人與丈夫亦育有一名嬰兒，一家三口居住富貴大廈西座一單位。鄰居透露，女戶主一家搬住上址僅數個月，偶然聽到嬰兒哭喊聲，昨（12日）日見到女戶主推著手推車，帶著嬰兒回家，但是否就是案中男嬰則不得而知。