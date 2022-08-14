醉駕男荃灣失控剷行人路　撞傷食店一名顧客　司機一度欲逃去

荃灣發生驚險車禍，醉駕男子失控撞車復剷上行人路，意外中一人受傷。現場店舖閉路電視攝下事發一刻，事發於10時左右，一輛銀白色私家車從西樓角路往蕙荃路方向行駛，其間失控越過對面行車線，猛撼一輛停泊路邊的私家車，繼而剷上行人路，撞到路邊店舖，掃毀玻璃、數張椅子及摺櫈，其中一名食店男客人走避不及遭殃及。



意外後，肇事司機沒即時落車，反而繼續駛向前，最終因爆胎被迫停下。警方今（14日）晨10時聞訊趕至，一名姓安（27歲）男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌危險駕駛及酒後駕駛被捕。事件中一名56歲男子的手、腳及面部受傷，送院治理。



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失控私家車先後撞車及垃圾桶 男食客走避不及受傷倒地

《香港01》記者事後到現場了解，其中一間受影響餐廳的職員羅小姐表示，早上9時許，她正在樓面招呼客人，其間「嘭」一聲，一輛銀色私家車從對面線撞到一輛正停泊店外位置的白色車，肇事車輛再撞向兩個垃圾桶，復剷向行人路店外位置。

羅說，由於餐廳店外設有六個座位，有食客聞聲躲進店內，其中一男子走避不及，被私家車撞傷，面部流血頹坐地上。肇事司機沒有落車，繼續駛前約30米，之後因爆胎才停下。警方接報到場，將司機拘捕帶署。

警方封鎖現場調查，肇事司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌危險駕駛及酒後駕駛被捕。

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