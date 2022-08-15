尖沙咀17歲中五生疑天台玩極限運動「飛躍道」　意外墮樓亡

尖沙咀有青年懷疑在大廈天台玩極限運動時墮樓身亡。事發於今日（15日）下午3時許，警方接獲一名樂道36至50號華源大廈一低層住戶報案，指一名男子從高處墮下，倒臥在大廈對開平台，奄奄一息。救護員到場檢查後，證實男事主已當場死亡，毋須送院。

現場消息指，死者姓楊，年約17歲，為中五學生，較早前與數名友人懷疑在天台玩極限運動「飛躍道」，其間在天台建築物間跳躍時，意外墮樓並壓毀喉管。警方封鎖現場調查，並尋獲死者的兩名同行友人，其後將他們帶返警署協助調查。



+ 5

據了解，涉事大廈賓館林立，外人可自出自入，地下及天台的大門皆沒有上鎖。乘搭升降機至15樓後，需走一層樓梯才可以到達16樓天台。天台有不少喉管及石屎建築，經鐵梯可走至石屎建築的頂部。事主疑於天台建築物間跳躍時失手，從天井墮下至2樓平台，嚴重受傷，當場不治。平台遺下一隻球鞋，暫未知是否屬事主所有。有死者親友到場，驚悉慘劇後情緒激動，失聲痛哭。

本港過往亦曾有人在天台玩極限運動而意外墮樓，其中最常見的為「飛躍道（Parkour）」，簡稱為「PK」，又譯作「跑酷」。此運動沒有既定規則，運動員將各種日常設施當作障礙物或輔助，在其間跑跳穿行。2018年1月16日，油麻地一名15歲印度裔初中男生，到文華樓19樓天台疑玩「飛躍道」，其間失足墮下重傷命危。