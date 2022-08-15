用他人帳戶接訂單送外賣　2孟加拉黑工被判監22月14天

入境事務處於去年11月及12月，分別在元朗及葵涌進行共兩次反非法勞工行動，並拘捕兩名35歲及39歲的孟加拉籍男子，案發當日他們被發現以不可合法受僱人士的身份，從事送外賣食品活動，從中取酬。兩人先後於上周四（11日）及今日（15日），涉嫌觸犯《入境條例》第38AA(1) (b)被撿控，經審訊後罪成，各被判監禁22個月零14日。入境處今日（15日）在法庭外交代兩宗案件。



去年修訂入境條例 大幅提升僱黑工刑罰

入境處特遣隊指揮官李烱超今日（15日）下午，在沙田裁判法院交代案件。他指案發時被告利用屬於其他人在網上外賣平台上的帳戶，接取訂單然後送外賣，入境處會向有關平台作跟進行動。他又提醒僱主有責任採取切實可行措施，確定僱員可合法受僱，去年入境條例修訂後，聘用不可合法受僱人士已被列作可供訟罪行，相關罰則由可被處監禁3年，大幅增加至10年，罰款亦由35萬元增加至50萬元。

李烱超續稱，今年1月至7月底期間，入境處針對非法勞工行動，已巡查近1萬個地點，今年首半年被捕人士當中，逾一半為非華裔人士。而過去兩星期，入境處採取反黑工行動，拘捕39名涉嫌違法人士，包括20名非法勞工、7名逾期逗留人士，以及12名涉嫌聘用非法勞工的人士。在這27名被捕的非法勞工及逾期逗留人士中，23人是非華裔人士，入境處會特別跟進有關情況。