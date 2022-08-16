17歲男生玩極限運動墮斃　Parkour愛好者發起眾籌

17歲中五男學生楊凱傑（傑仔），周一（15日）偕友到尖沙咀一大廈天台練習極限運動「飛躍道（Parkour）」時墮樓，倒臥平台身亡。「飛躍道」圈子關係緊密，全港投入運動的人數不過百人。一眾香港飛躍道練習者得悉傑仔家庭有經濟困難，於是發起眾籌籌集殮葬費，希望為家屬解燃眉之急。



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一眾香港飛躍道練習者主動聯絡傑仔家人，得悉家屬有經濟困難，急需籌集殮葬費，於是發起眾籌。積極推廣飛躍道運動的團體「重力工房」轉載眾籌資訊，籌集到的金錢會轉賬至家屬銀行戶口。

「重力工房」團體成員陳先生表示，傑仔活躍於圈子約3至4年，形容他「叻，做嘅花式動作好前衛、好新，（對動作）有把握，冇乜人做到佢做嘅動作。」是個優秀嘅運動員，能力絕對受到圈內人肯定。對於今次意外，一眾香港飛躍道練習者覺得「好震驚、遺憾。我哋相信佢嘅能力同心態，絕非心存僥倖不自量力。」

由於香港「飛躍道」圈子不過百人，愛好者互相認識，陳先生指出昨日有朋友與傑仔一同前往尖沙咀訓練目睹慘狀，整個圈子都需要時間冷靜。傑仔為家中獨子，朋友坦言事發後傑仔家人「對運動印象唔好」，除經濟支援，未能關心家屬情感需要，希望有其他熱心人伸出援手。

對於坊間對飛躍道運動的質疑，他表示「唔同運動都有風險，不論受傷或其他，鍾意嘅就要承擔」，但強調「飛躍道並不等於跳天台，跳天台只係運動其中一面，唔係運動嘅全部。」他們恆常練習多於公園、公共空間等地面訓練，能有效提升心理質素及觀察力，克服恐懼。他深信飛躍道不等於「玩命」，正因為大眾存有誤解，團體才會繼續推廣此項運動。

陳先生希望大眾即使不認同或不支持飛躍道運動，都能夠尊重逝者及其家屬。

事發於昨日（15日）下午3時許，警方接獲一名樂道36至50號華源大廈一低層住戶報案，指一名男子從高處墮下，倒臥在大廈對開平台，奄奄一息。救護員到場檢查後，證實男事主已當場死亡，毋須送院。調查相信姓楊17歲死者為中五學生，較早前與數名友人在天台玩極限運動「飛躍道」，其間在天台建築物間跳躍時，意外墮樓身亡。