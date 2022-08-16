25歲女墮網上招聘騙局失2.4萬元　誤信不斷點擊連結可賺佣金

網上招聘騙局猖獗，25歲女被呃2.4萬元。據悉，受害人於網上被招募做網上數據推廣員，騙徒指只要不斷點解一條連結，便可以提升公司的名氣，受害人便可從中分得佣金，惟要求她先交出2.4萬元作保證金。受害人不虞有詐，但轉帳後發現對方消聲匿跡，才驚覺墮入騙局，血本無歸。



警方表示，於上月28日晚上約10時，接獲一名25歲本地女子報案，指早前回應陌生人發出的招聘廣告，透過充當網上數據推廣員於網上平台以點擊提升該公司的名氣來賺取佣金。受害人按指示將先後把約2.4萬元存入至對方指定的4個戶口以作平台點評之用。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第9隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。