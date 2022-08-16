警破網購「彈票黨」拘12人　涉23案呃逾$180萬名貴貨物

「彈票黨」行騙案件不絕，警方自今年1月起接獲多名受害市民報案，指他們在網上購物平台出售包括名牌手袋、手錶、鑽石戒指及智能電話等貴重貨物，被騙徒以無效的支票騙走貨物。警方新界北總區重案組人員經深入調查後，鎖定一個詐騙集團，並於上月21日至今日（8月16日）在全港拘捕12人，相信該詐騙集團涉及23宗同類案件，騙款超過180萬元。



被捕人士包括8男4女（介乎29至70歲），他們分別涉嫌串謀詐騙、處理贓物，及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）。調查顯示，該12名被捕人在案中擔任不同角色，包括負責交收、存入無效支票、出售或典當受害人的財物、提供支票戶口及提供網上銀行戶口等。

警方指出，案中騙徒會佯裝買家，相約賣方交收其在網上購物平台出售的貴重貨物，包括名牌手袋、手錶、鑽石戒指及智能電話等，並在交收前先將無效的支票存入受害人戶口，以製造已付款的假象。受害人誤以為成功收款，遂把貨品交予騙徒。另外，騙徒更向部份受害人訛稱自己「入錯支票」，轉賬過多款項，要求受害人退款及將款項存入指定的銀行戶口。其後受害人發現支票未能兌現，始知受騙報案。

警方在岸然行動中起出的證物。(警方提供圖片)

起24張偽鈔及逾100萬失物

行動中，警方亦檢獲36張支票、24張面額為港幣500元的偽製紙幣、11張電話卡、5部智能電話及一張銀行卡，並起回價值超過100萬元的失物，包括4隻手錶、兩個手袋及一隻鑽石戒指等。

被捕人當中，一名48歲男子已被暫控一項「處理贓物」罪，另外一名30歲男子及一名32歲被捕女子則各被暫控一項「以欺騙手段獲得財產」罪，案件已分別於上月25日及本月5日在粉嶺裁判法院提堂。其餘被捕人則已獲准保釋候查，須於本月下旬至10月中旬向警方報到。行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。