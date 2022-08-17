毒販以「印尼撈麵」掩飾　偷運$4,300萬毒品　6名外籍男女被捕

前日（15日）警方毒品調查科拘捕6名外籍男女，檢獲4,300萬元毒品。警方指，探員於錦田一空地發現有人搬運貨物，其中4箱「印尼撈麵」藏有40公斤可卡因及1公斤冰毒，懷疑有人以此作掩飾，遂拘捕6名男女。探員其後搜查葵涌永基路一貨倉，再檢獲11磚共重11公斤可卡因。警方指，不排除疫情期間犯罪集團，不能用「螞蟻搬家」方式將毒品帶入香港，所以改用貨櫃經水路販毒到港，警方不排除有更多人被捕。



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警方毒品調查科行動組高級督察吳龍今早（17日）交代案情指，毒品調查科探員經調查後，前日（15日）進行兩個反毒品行動，並拘捕3名斯里蘭卡籍男子及3名印尼籍女子，年齡介乎35至64歲，所有被捕人均持「行街紙」。行動中警方檢獲約51公斤懷疑可卡因及約1公斤懷疑冰毒，市值約4,300萬元。

本周一（15日）下午約3時，探員於錦田近東匯路一空地截查3男3女，當時他們將一個貨櫃內的貨物搬出，探員在貨櫃內發現1,323箱的即食麵，當中4箱藏有40公斤可卡因及1公斤冰毒。涉案6男女涉嫌販毒即場被捕，其中兩名39歲及42歲印尼女子已各被控一項「販運危險藥物」罪，案件將於下午在屯門裁判法院提堂，其餘被捕男女現正被扣留調查。

警方毒品調查科行動組高級督察吳龍，今早（17日）交代案情。（黃偉民攝）

另外，警方於同日下午，突擊搜查葵涌永基路一貨倉，並在一個冷藏貨櫃裝置內，發現11磚共重11公斤的可卡因，案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。警方稱案件涉及貨櫃經水路進入香港，貨櫃分別來自馬來西亞及巴西，不排除疫情期間犯罪集團，不能以「螞蟻搬家」形式將毒品帶入香港，所以需改以貨櫃經水路偷運到港。

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500元及終身監禁，市民切勿以身試法。