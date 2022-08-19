土瓜灣後巷石屋續清拆　曾有法團興訴　怪漢敗訴仍不清拆僭建物

土瓜灣石塘街一條後巷10年前建起一間石屋，由於未有影響附近居民，一直相安無事。但近年有一唐姓男子，自稱逆權侵佔，在後巷大興土木搭棚僭建，意圖霸佔後巷石屋，令居民不勝其擾。昨日（18日）屋宇署等多個部門派員到場清拆僭建物，今日（19日）工人帶同裝備到場繼續拆卸工作。

據了解，唐男遇到業主阻止他僭建，就會使出投訴一招，令附近車房、護老院難以維生，而業主要花費十多萬才可出禁制令，令人卻步。今日有業主透露，數年前曾有法團聘請測量師行去釐清某一段後巷位置的業權，發現唐男在後巷僭建，雙方更對薄公堂，惟唐男敗訴仍沒有清走僭建物。



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《香港01》記者今早再到馬頭圍道視察政府部門清拆石屋及僭建物的情況，現場所見，工人繼續開工清拆、搬運工具及建築物料；亦有警員及大批屋宇署、地政署人員到達石屋門前視察環境及拍攝記錄，暫未知何時會正式清拆石屋。

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馬頭圍道有一名經營髮型屋的業主黎先生向記者透露，唐男居住在晨曦樓2樓位置，一直都有在露台位置僭建廣告牌等，其後又在康年閣及晨曦樓之間的後巷大興土木，更自行搭建一個天花，並在後巷擺滿雜物，令附近業主相當頭痛。即使業主多番要求唐男拆除僭建物，唐亦不予理會。黎先生指，唐男一度聲稱於1970年斥資買入後巷的業權，但卻無文件證明，其後又指業權是由發展商贈予，故有權使用後巷位置。

黎先生表示，晨曦樓法團於2017年以3萬多元聘請測量師行去釐清後巷位置的業權。根據報告所指，後巷位置的業權分屬晨曦樓及附近多幢大廈，亦有一部份屬於政府土地，唐男絕無業權，故屬於非法霸佔。晨曦樓法團更與唐男對薄公堂，結果晨曦樓法團勝訴，唐男其後上訴，2021年遭上訴庭駁回。惟唐男仍沒有清拆僭建物，至今仍將雜物擺放在後巷。

↓土瓜灣怪漢在後巷大興土木 清拆前狀況↓



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警方指早前接獲報案，指紅磡漆咸道北484-492號一大廈於今年4月至6月被人擅自改裝喉管及破壞其外牆。人員經調查後，於6月17日及27日拘捕一名73歲姓唐本地男子，涉嫌刑事毀壞。他其後獲准保釋候查，案件交由九龍城警區刑事調查隊第6隊跟進。

經徵詢律政司意見後，該名被捕男子已於前日（16日）被控以3項刑事毀壞罪，案件將於8月26日上午在九龍城裁判法院提堂。