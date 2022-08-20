樂富邨縱火案｜男童玩火被捕　鄰居葬身火海　代看管姨姨自責悔疚

一宗白事引致另一宗白事，並釀成兩個悲劇！黃大仙樂富邨縱火案更多細節曝光，11歲男童前日（18日）在樂東樓3樓走廊嬉戲，見鄰居門口擺放喪事白蠟燭，一時貪玩用來燒着另一單位門外衣物，結果火勢一發不可收拾，66歲姓李婦人不幸葬身火海。負責看管男童兩兄弟的姨姨自責悔疚，雙眼通紅地說：「我有責任，睇唔住小朋友」。



涉案男童疑貪玩，用鄰居的白蠟燭燒着另一單位門外衣物。（翁鈺輝攝）

樂富邨樂東樓3樓走廊仍隱約帶有火警後的燒焦味，死者李婦的住所已解封，整個單位嚴重熏黑，燒得熔熔爛爛，堆滿雜物，據街坊表示，李婦與兒子同住上址，對她最終搶救無效深表難過。毗連李婦住所的鄰居，門口則擺放一枝白蠟燭，據聞屋內一名老人家最近離世。

涉案11歲男童與胞弟居住同層另一單位，他仍被政府相關部門代為看管，未能回家，警方目前仍將案件列作縱火案調查。消息稱，男童父母經常不在家，將兩子託付一名姨姨照顧，姨姨對事件釀成鄰居慘死、男童被捕極度內疚：「我有責任，睇唔住小朋友」，並指在屋內做家務頗忙碌，但相隔數分鐘便會探看小朋友的情況，她坦言難過鄰居之死，並愧對男童父母：「對唔住」，說時雙眼通紅。

照顧男童兩兄弟姨姨對慘劇自責不已。（翁鈺輝攝）

街坊對前日火警仍猶有餘悸，黃女士表示，當時女兒在家，女兒突嗅到濃烈燒焦味，不久濃煙攻入屋，幸及時逃生，黃又說，常見兩小朋友在走廊玩，形容他們相當百厭。

涉案男童的弟弟在家中自顧自嬉戲。

至於涉案男童僅得11歲，是否需要負上刑責，執業大律師陸偉雄指，10歲以下的兒童沒有犯罪責任，但10歲以上則有，由於他們還年幼，法庭會因應他們有否犯罪意圖及犯罪行為作出判決，燒衣物是縱火行為，但此舉意圖是一時貪玩，還是蓄意謀財害命，則需要詳細了解。

執業大律師陸偉雄指，10歲以上兒童亦有法律刑責。（資料圖片）

他續稱，法庭亦會着眼於14歲以下的疑犯有否明辨是非能力，如果他們不知縱火是犯法，或者本身有過度活躍症、自閉症等身體病，亦會影響到判決，倘小朋友被定罪，他們一般會被送往兒童院或青少年懲教所看管。

事發前日下午2時許，樂富邨樂東樓3樓一個單位冒出濃煙，消防人員破門後發現一名姓李（66歲）婦人倒臥大廳昏迷不醒，另一名34歲菲律賓籍女住客，亦吸入濃煙不適，兩人被送院救治，李婦延至昨（19日）不幸離世。