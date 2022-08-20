警破旺角非法賭檔　拘負責人及59賭客　檢12萬元賭款

旺角警區反三合會行動組人員根據線報及經深入調查，今（20日）凌晨約12時30分展開代號為「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反三合會及非法賭博行動，突擊搜查亞皆老街八83號一住宅單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。

行動中，人員拘捕一名47歲姓方男負責人，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），另外，兩名本地女子及一名本地男子，年齡介乎37歲至65歲，則涉嫌「協助管理賭博場所」被捕，他們將會被檢控。

人員亦拘捕場內25名本地男子及34名本地女子，年齡介乎22歲至77歲，他們涉嫌「在賭博場所內賭博」及涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人現正被扣留調查。行動中，人員共檢獲3部電腦、10個電腦屏幕、約240萬元籌碼及約12萬元賭款。



行動中，人員共檢獲3部電腦、10個電腦屏幕、約240萬元籌碼及約12萬元賭款。（警方提供）

警方提醒，《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於四人的聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。