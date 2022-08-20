馬鞍山屋苑會所健身室女職員昏迷　送院搶救

撰文：凌逸德
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今（20日）中午12時許，馬鞍山西沙路銀湖天峰會所健身室，一名女職員在工作期間突然暈倒，救護員接報到場，一邊替她急救、一邊送院搶救，警方正在調查意外原因。

女事主由救護車送院治理。（黃偉民攝）
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