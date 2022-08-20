八鄉維修車場作毒品倉　警檢1170萬元可卡因拘兩男

警方毒品調查科探員昨日（19日）在八鄉大江埔一維修車場截查兩名男子，並於其中一名男子手上發現兩磚可卡因。其後，探員於停泊在現場的貨車內，再搜出12磚懷疑可卡因，檢獲的毒品共重約14公斤及總值1,170萬元。警方當場拘捕兩名男子，包括一名負責「睇水」的男子。兩被捕男子仍被扣查，將被暫控兩項販毒罪，案件將於下周一（22日）提堂。



警方毒品調查科高級督察吳嘉宇，今（20日）下午交代案情指，警方發現有犯罪集團利用維修車場作掩飾，集團分工仔細，包括有人租用場地、派送毒品及安排人「睇水」，留意附近是否有執法人員。探員昨午（19日）於八鄉大江埔一維修車場，截查兩名本地男子，於其中一名男子手上的膠袋中，發現兩磚以膠袋包裹的可卡因，另一名男子則負責「睇水」。警方搜查現場26輛車，於其中一輛貨車內檢獲多12磚、同樣用膠袋包裝的可卡因。案中檢獲的毒品共重約14公斤，市值達1,170萬元。

該2男子分別34及35歲，他們涉嫌販毒被捕，現正被扣查，將會被控兩項販運危險藥物罪，將於後日（22日）於屯門裁判法院提堂，警方指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方發現販毒集團利用正當業務掩飾販毒，增加調查難度。警方呼籲地主及業主租出地方時，需要留意租客身份，以及其報稱業務是否有可疑。警方亦提醒，協助毒販「睇水」同樣會觸發販運危險藥物罪，一經定罪最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。