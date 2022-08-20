瑪麗醫院73歲癌末女病人　膠袋笠頭服藥自殺亡

警方今日（20日）下午3時許，接獲瑪麗醫院職員報案，指院內一名73歲姓麥的女病人懷疑以膠袋蒙頭及服藥自殺。警員接報到場，醫院職員為其急救，女病人當場不治。警方在現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，女死者因病厭世。



一名女病人於瑪麗醫院內自殺身亡。（陳永武攝）

瑪麗醫院發言人晚上回應指，現列作事故為醫療風險警示事件。一名73歲患有末期癌症的女病人，早前入住腫瘤科病房接受紓緩治療。病人已同意不作心肺復蘇術，院方一直為其提供適切治療。

病房職員今早6時半檢視其情況，病人當時清醒及情緒穩定。大約15分鐘後，病人被發現失去知覺，頭部套有膠袋，身旁放有藥物。醫護人員隨即為病人移除膠袋，並為病人提供支援護理，通知家屬。惟病人情況持續惡化，於下午4時24分離世。

院方對事件深感難過，向家屬致以深切慰問，並會盡力為家屬提供所需協助。院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件。院方已報警交由警方調查及將個案轉交死因裁判官跟進。

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