警方一連三日反超速及非法改裝　票控413車輛拘7名司機

警方於上周五（19日）至今日（21日）一連三日，分別在港島及東九龍打擊非法賽車、非法改裝及超速駕駛等交通違例事項，共拘捕7名司機，涉嫌酒後駕駛等罪行，並向413輛超速車輛作出票控。



港島總區交通部執行及管制組特遣隊人員，於於石澳一帶發現12輛私家車懷疑經非法改装或不符合法例規定，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，人員將涉事車輛扣留至汽車扣留中心待進一步檢驗。人員亦向另外兩輛私家車發出「有缺點車輛報告」，稍後會向涉案車主發出傳票。人員共發出7張定額罰款通知書，包括沒有展示有效的車輛牌照、沒有申報已變更的車輛資料、沒有展示車輛登記號碼、沒有遵從道路標記等。

行動期間，一名29歲姓白本地男司機因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕，其後他獲准保釋候查，須於下月中旬向警方報到。

此外，東九龍總區交通部人員共拘捕6名本地男子（年齡介乎28至51歲），他們分別涉嫌「酒後駕駛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛未獲發牌車輛」、「無第三者保險而使用車輛」及「欠交法庭罰款」。人員合共偵測到413輛車輛超速行駛並作出票控，並就其他交通違例事項共發出156張定額罰款通知書及5張傳票。

人員亦發現一輛私家車及一輛電單車懷疑經非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，已將涉事車輛拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。人員亦向5輛車發出欠妥車輛報告。