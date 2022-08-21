警方九龍城「犁庭掃穴」反罪惡　搜娛樂場所拘27人

警方於上周五及六（19日及20日）一連兩晚展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，巡查九龍城區內娛樂場所，拘捕27人。



上周五晚上約11時，九龍城警區反三合會行動組人員發現鶴園東街一工業大廈內，有一派對房間懷疑正在違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。警員分別拘捕一名35歲姓黃本地男子及一名20歲姓陳本地男子，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。人員亦在場所內檢獲約30克懷疑可卡因，該兩名男子亦涉嫌販運危險藥物被捕。

另外，單位內11名本地男子、6名本地女子及2名內地女子，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

同日晚上，九龍城警區情報組展開深入調查後，在將軍澳拘捕一名41歲姓周本地男子，他涉嫌車內盜竊，並與今年2月至8月在區內發生的4宗電單車車牌及行車證被盜案件有關。此外，九龍城警區特別職務隊當晚約9時，突擊搜查鴻光街一閣樓單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。

行動中，人員拘捕一名56歲姓英本地女子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外，3名本地男子及1名本地女子（介乎33歲至75歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。人員共檢獲兩副麻雀，一張電動麻雀枱及約2,000元賭款。