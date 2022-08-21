警方港島暑期反罪案行動　兩日拘42名中外男女

中區警區聯同港島區衝鋒隊及機動部隊一連兩日（19及20日）展開代號「MOCKPLAYER」暨「捍衛者」（TAILBACKER）的行動，藉暑假期間向區內市民宣傳禁毒訊息，並突擊巡查區內一帶酒吧。行動中警方拘捕42名本地及外籍男女，他們涉嫌無牌賣酒，藏有危險藥物、在沒有領有酒牌的處所飲酒、管有第一部毒藥等罪被捕。

5外籍男女涉無牌賣酒被捕

警方在利源西街及利源東街搗破共兩間懷疑無牌酒吧。一名外籍男負責人及4名外籍女負責人，年齡介乎33至64歲，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「違反逗留條件」、違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另一名26歲本地男子，涉嫌「藏有危險藥物」被捕。

36人涉在沒領酒牌處所飲酒等罪被捕

行動中，警方另拘捕19名外籍女子、兩名本地男子及15名外籍男子，年齡介乎25至66歲。他們涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」、「管有第一部毒藥」被捕。他們同時亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。