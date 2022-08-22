新蒲崗工廈百家樂賭檔冚完又開　包飲包食吸客　警拘26人

黃大仙警區繼早前搗破位處新蒲崗工廈的非法賭檔後，發現非法賭博情況死灰復燃，經連日調查及埋伏部署後，於今日（22日）下午5時許採取行動，再搗破同一工廈單位的百家樂賭檔。消息稱，涉事賭檔24小時營運，包飲包食招徠賭客，更無視疫下犯聚風險。行動中警方拘捕26人，部分人有黑社會背景，全部人被帶返警署調查。



被捕26人包括14男12女，年齡介乎26至84歲，消息稱部分人有黑幫新義安及和勝和背景。現場是新蒲崗大有街32號泰力工業中心一單位，警方調查顯示，同一單位百家樂賭檔繼之前被搗破後又重開，並提供一條龍服務，包飲包食招呼賭客通宵達旦聚賭。涉事單位戒備深嚴，行動中警方撬開兩度鋼門，成功進入該賭檔，拘捕一干人等。

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黃大仙警區特別職務隊及雜項調查隊人員根據線報，並經多日來長時間埋伏，於今日下午約5時40分採取行動，搗破涉案位處泰力工業中心內的非法百家樂賭檔。行動中，人員拘捕一名74歲姓張女子，她涉嫌「經營賭博場所」；另外2名分別49歲姓梁女子及32歲姓陳女子，涉嫌「協助經營賭博場所」被捕。

單位內12名男子及11名女子，年齡介乎26至84歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。人員亦檢獲2張百家樂賭枱、6部電視機、一批賭具及總值約55萬元的賭款和籌碼。