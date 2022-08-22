12港人案｜消息﹕喬映瑜明日粉嶺法院提堂　關注組指她精神不俗

「12港人案」中，喬映瑜被指準備偷渡前期已與「上家」商議計劃，並被安排組織策劃偷渡，於內地被判刑2年，今日（22日）刑滿出獄，移交香港警方。12港人關注組晚上發文，指喬從廣州白雲區女子監獄刑滿出獄，被押至天水圍警署由香港警方看管。她的精神不俗，家屬感謝各界兩年來的關注和支持，現時家屬無意眾籌，並已為喬安排代表律師。而仍在廣州從化監獄服刑的鄧棨然，預計於明年8月22日回港。另外，消息指，喬映瑜將於明日（23日）在粉嶺裁判法院提堂。



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在港涉及一宗製造炸彈案的喬映瑜，前年涉嫌聯同另外11人偷渡離港，在內地水域被捕，事件被稱為「12港人案」。12港人中鄧棨然及喬映瑜被指準備偷渡前期已與「上家」商議計劃，並被安排組織策劃偷渡。二人被控組織他人偷越邊境罪，鄧棨然被判有期徒刑3年，罰金人民幣2萬元；喬映瑜被判兩年，罰金1.5萬元人民幣。喬映瑜今日（22日）在內地刑滿出獄，由於涉嫌參與2020年一宗炸彈案，故移交香港警方。上午11時許，她黑布蒙頭、戴上手銬，由警員押送步入天水圍警署。

「12港人」潛逃至被遺返的經過。(詳看下圖)