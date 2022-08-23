怪漢持利器闖劏房　戶主親述趕返家救妻兒經過　心有餘悸想搬屋

33歲可疑男子持鉸剪闖荃灣劏房稱「要殺人」，男女戶主合力救仔。男戶主王先生受訪，講述整個救妻兒的經過。王先生與妻兒一家四口住在荃灣眾安街一劏房單位，今（23日）晨他出外上班時，突然接獲妻子來電求救，指有陌生男子持鉸剪闖入家中，王先生得悉即折返寓所。豈料他一開門驚見細仔遭疑人「叉頸」襲擊，於是上前與疑人纏鬥，妻子亦加入戰團，雙方在劏房內纏鬥，夫婦最終合力將疑人制服，警方到場後將疑人拘捕。王先生事後心有餘悸，坦言並不認識疑犯及無仇無怨，不明其施襲動機，他擔心人身安全及計劃搬屋。



可疑男持鉸剪闖荃灣一間劏房稱「要殺人」，男女戶主力抗疑犯救兩子，警員在單位調查案件。（黃偉民攝）

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傷者王先生指，他們一家四口居住在荃灣眾安街77號一劏房單位，他坦言並不認識疑犯。事發時他已經外出上班，只有妻子和兩子留在家中。當時疑人拍門，王妻還以為丈夫折返取物品，於是開門。疑人即詢問：「你有無養狗？」王妻回覆沒有，疑人指：「你無養狗，跟我走。」王妻見狀立即關門，豈料疑犯衝入單位，企圖將王妻拖走，王妻奮力抵抗，並致電丈夫求救。當時王先生已行至巴士站，接獲妻子電話，立即衝回家。

王先生開門時驚見細仔遭疑犯「叉頸」襲擊。王稱，他立即撥打999報警，更將電話交予大仔，着大仔到走廊向警方交代事件。王先生隨即上前與疑犯纏鬥，妻子亦加入戰團，雙方在屋內糾纏，其間王先生被疑犯「叉頸」，他撞及窗戶受傷。王先生形容，疑犯神情兇狠且身形健壯，曾表示「要殺死你」。王續指，疑犯一度走到上格床逃避，於是將疑犯拉到地面，最終夫婦合力制服疑犯，警員到場再將疑犯拘捕。

戶主王先生：擔心人身安全及計劃搬屋

王先生直言：「我都唔識佢（疑犯），無啦啦整單咁嘅嘢！」王先生稱，自己任職地盤雜工，妻子則是家庭主婦，一家與疑犯並不認識，亦無仇無怨，他坦言擔心人身安全及計劃搬到其他地方居住。事後警員在單位調查案件，正調查疑犯動機。

警方指，今早接獲一名44歲姓王男子報案，指一名33歲姓黃男子於荃灣眾安街77號一單位，手持剪刀及螺絲批並進入上址，期間疑犯懷疑以手襲擊報案人的9歲兒子。王於制服疑犯期間亦受傷。警員接報到場，33歲男疑犯未能出示身份證明文件，他涉嫌嚴重入屋犯法及未能出示身份證明文件被捕，案件交由荃灣警區刑事調查隊第3隊跟進。至於報案的王男額頭、頸及手傷，其9歲兒子頸傷，二人清醒被送往仁濟醫院治理，而被捕男子額頭受傷他亦清醒送仁濟醫院治理。