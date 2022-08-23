警破變種彈票黨拘9人　用軟件「變大」禮券金額行騙　呃貨66萬元

警方日前瓦解一個詐騙集團，涉款66萬元。警方發現該詐騙集團是「彈票黨」變種，更是集網購騙案與求職騙案一身，集團招攬想搵快錢的求職者加入，再使用一般市民信心較高的銀行禮券犯案。集團要求求職者將面額約為十元的銀行禮券存入貨主戶口，拍下入數紙相片，通過改圖軟件將相片中的入數紙金額「變大」數百甚至萬倍，再將「改圖後」的入數紙相片傳給貨主。如貨主沒有查清戶口「可用結餘」，會被假入數紙及虐假的賬面結餘所蒙騙，被騙走財物。



目前警方以「串謀詐騙」及「處理贓物」罪拘捕9人，包括兩名有黑社會背景主腦、3名求職人士及4名店舖負責人或店員，



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「彈票黨」新手法利用銀行禮券詐騙

警方留意到近期有騙徒在網上交易平台假扮買家，接觸一些放售包括限量版運動鞋、電子產品和貴價酒精飲品等奢侈品的賣家，利用修改後的入數紙及低面值銀行禮券入票騙取財物，並透過社交網站刊登招聘廣告，聲稱可提供工作機會及優厚薪金，誘騙求職人士代爲向賣家收取貨物並轉售套現。其實令求職人士當「替死鬼」。

觀塘警區副指揮官署理高級警司陳彥宓表示，警方瓦解一個詐騙集團，涉及網上購物騙案及求職騙案。騙徒經網上求職廣告，以日薪招聘急欲搵工的人士，同一時間在網上購物平台向出售高價貨品的市民要求交易，包括高檔電子產品、限量版波鞋、貴價酒精飲品。其後集團一方面安排求職人士，向貨主表示有意購買貨品後將小額現金存入受害人戶口，再修圖更改交易銀碼矇騙貨主，以製造成功付款的假象。

同一時間，騙徒安排求職人士以價值10元的銀行禮券入票到受害人戶口，並在入票機輸入貨品售價，賣家看到經修改的現金入數紙及看到戶口結餘增加後，便將貨品交予騙徒。受害人其後發現戶口結餘的實際交易金額與貨物售價不符，惟已經無法聯絡騙徒，懷疑被騙。另一方面集團安排求職者向貨主取貨，再將貨品送往二手網上商店、波鞋店及酒舖售賣牟取暴利。集團主腦陷身幕後，不跟貨主聯絡。

警方調查發現，集團今年7月底至8月初組織至少12宗騙案，涉款66萬元。貨價介乎5000至17萬元不等，其中金額最高一宗達17萬元，涉及20幾支名貴烈酒。警方以串謀詐騙罪、處理贓物罪拘捕8男1女，年齡介乎17至56歲，包括兩名有黑社會背景主腦，3名求職人士及4名店舖負責人或店員。

其中一名28歲男主腦已被暫控詐騙罪，其餘被捕人現已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。行動中，人員搜查該批被捕人的住所及店鋪，並在該些單位內檢獲3對懷疑被盜運動鞋、一枝烈酒及一些現金入數紙及禮券入票收據等。

觀塘警區總督察（刑事）解子倫解釋騙徒手法，詐騙集團為博取貨主信任，起初聲稱會親身出來交收及現金入數。但約了貨主後，為了掩飾身份，就會表示自己有急事，由其他親友現身交易，為使貨主相信金額已即時轉帳，騙徒會用「彈票黨」慣常手法，要求求職者將少量金錢存入戶口，再將入數紙發予詐騙集團用修圖軟件修改交易銀碼矇騙貨主，以製造成功付款的假象。

警方亦發現騙徒有另一新手法，是要求求職者去銀行買面額細禮券，將禮券存入入票機內，但在入票時輸入貨主要求的銀行戶口及交易金額，騙徒用已圖軟件將入數紙禮券金額「變大」至與貨款相同。若貨主無細看「可用結餘」，容易被騙走貨物。

觀塘警區重案組第二隊高級督察吳銘鋒呼籲出售貨物的市民，要提防「彈票黨」，除查看可用結餘外，更要留心入數紙有否被改圖。他又提醒求職人士，留心搵快錢求職騙案，此案詐騙集團以招聘作招徠，利用求職者作傀儡去入票機入數。求職者都會因此干犯串謀詐騙，最高刑罰為監禁14年。