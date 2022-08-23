1小時6宗行山人士求助個案　兩女子疑中暑送院

受熱帶氣旋馬鞍的外圍下沉氣流影響，本港天氣酷熱，天文台亦發出酷熱天氣警告，今日（23日）下午在1小時內，便有至少6宗行山人士求助報告，當中有兩人懷疑中暑。其中，警方於下午4時12分接獲報案指，一名患有心臟病記錄的女子，在西貢橋咀島郊遊期間懷疑中暑，幸仍清醒，由飛行服務隊直升機送往灣仔直升機坪，再由救護車送往律敦治醫院治理。

至4時24分，警方再接獲報案指，一行兩人前往梅窩東灣頭路行山時，其中一名50多歲女子感頭暈不適，懷疑中暑，同樣由飛行服務隊直升機拯救，送往東區醫院治理。

於4時44分至54分間，警方再接獲至少4宗行山人士救助個案，分別因呼吸困難及氣促、遠足期間扭傷腳部、迷路、體力透支等原因，須要協助。



環保署下午表示，部分監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平。受熱帶氣旋馬鞍的外圍下沉氣流影響，為本港帶來一股較高區域背景臭氧及粒子污染水平的氣流，微弱風勢亦不利於空氣污染物擴散。充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦加速二氧化氮的形成。建議市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間。