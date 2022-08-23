警放蛇打擊「白牌車」　用$200租車拘兩司機

新界北總區交通部執行及管制組根據情報，今日（23日）下午約2時，展開打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途行動。人員透過網上平台，以共約200元在新界區租用兩輛輕型貨車，並派員喬裝乘客搭車，當抵達目的地時，以涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛汽車時沒有第三者保險」，拘捕兩名本地男司機（30及53歲），他們均獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到；涉案2車則涉違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，警方拖走檢驗。



警方重申，非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，會引致乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5,000元及監禁3個月；再干犯則可處罰1萬元及監禁6個月。另外，根據《汽車保險（第三者風險）條例》規定，任何人若沒有為汽車購買第三者責任保險，即屬違法，最高可被判罰款1萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。