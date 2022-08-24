馬騮咬傷人｜葵涌馬騮疑墮斃　猴群伴屍　途經清潔女工遭咬傷

葵涌發生馬騮咬傷人案件。今日（24日）早上近9時，警方接獲報案指，一名清潔女工於葵涌寶梨街8號對開山坡位置，被一群馬騮襲擊咬傷背，女工受輕傷清醒送院。現場消息指，今早8時許有一隻馬騮從高處墮下至花園內，馬騮當場斃命，其間有多隻馬騮走到同伴的伏屍位置。

有目擊者表示，當時一名清潔女工靠近查望，遭到一隻馬騮咬傷背部，之後有人報警，女工清醒送院。至早上約10時，有漁護署人員到場檢走馬騮屍體。有街坊表示，上址一帶經常有馬騮徘徊，通常早上8時及晚上5時會有馬騮成群結隊在山上。警方正調查案件。



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過去本港曾發生馬騮咬傷人案件，包括前年11月，城門水塘一小時多發生2宗馬騮咬傷行山客事件，兩名女子受傷送院。以及前年7月，一名女子與友人行山至城門水塘近菠蘿壩，其間她遭到猴子咬傷，女事主清醒自行報警。

根據漁護署網站資料顯示，香港野生猴子總數目估計約為1,800隻左右，分成約30個猴群。品種為獼猴(Macaca mulatta)、長尾獼猴(M. fascicularis)及牠們的雜交種。過去多年，由於人們過度餵飼，使本地野生猴子數目急速增長。此外，經過不斷與人類頻密接觸，有些野生猴子失去了畏懼人類的本性。由於餵飼人士經常以膠袋攜帶食物，猴子因而學會了搶奪遊人手持的膠袋試圖獲得食物。