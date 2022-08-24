電車撞死一名男子。今日（24日）上午11時許，一名65歲男子在德輔道西與正街附近，遭一輛西行電車撞倒，受傷倒地。從街坊提供圖片可見，老翁倒地後，途經的外籍女子為其撐傘等候救援。救護員接報趕抵現場，將傷者送院搶救，惜最終證實死亡。警方以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕57歲電車司機。現場遺下一灘血漬，相信是涉事的電車司機在場協助調查。



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經警方初步調查，一名57歲姓朱男子於上午11時59分，駕駛一輛電車沿德輔道西西行，當他駛至德輔道西與正街交界時，據報，撞倒一名正在橫過馬路的65歲姓吳男子，其後吳男頭部嚴重受傷，昏迷被送往瑪麗醫院治理，惟於下午12時39分被證實死亡。其後，警方以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕57歲電車司機，而他現已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。港島總區交通部特別調查隊正調查案件。

香港電車有限公司回覆指，今日中午約12時，西行122號電車在正街附近，撞到一名正橫過馬路的65歲男途人，車長即時報警。該名男途人送院後證實不治。香港電車有限公司指，謹向死者家屬致以最深切慰問，事故詳細原因及具體細節正在調查，按初步了解，該名男途人突然步出橫過馬路，被撞跌時撞到頭部。從西港城至石塘咀的電車服務一度受影響，於下午2時57分回復正常。電車公司會全力配合警方調查。

警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3660 6848或3660 6800與調查人員聯絡。