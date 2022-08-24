警搗觀塘非法麻雀賭檔　拘主持及7賭客　最大90歲

觀塘警區特別職務隊人員今日（24日）下午約4時20分在區內展開代號「松塔」的反非法賭博行動，突擊搜查崇仁街93號一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，拘捕一名80歲姓陳本地男子，涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）。另外，場內2男4女本地人及一名內地男子，年齡介乎28至90歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），被發出定額罰款通知書。所有被捕人現正被扣留調查。



人員在現場檢獲2張電動麻雀檯、4副麻雀及約800元賭款。警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集及嚴格遵守《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。