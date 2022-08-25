土瓜灣客貨車與單車相撞　單車男昏迷送院搶救

土瓜灣發生交通意外。今日（25日）下午12時許，一輛客貨車沿落山道右轉入馬頭圍道時，與一輛單車相撞，40餘歲單車男倒地受傷昏迷。救護員接報趕往現場，將傷者送院搶救。警方則在現場指揮交通及調查意外原因。

