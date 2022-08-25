被通緝男司機觀塘遇警截查　駕車逃至九龍灣　警擎槍包圍制服

一名被通緝男子駕車於觀塘遇截時開車逃走，至九龍灣時撞車停下，警員擎槍警告並拘人。今日（25日）下午5時許，現場消息指，警員於觀塘開源道截查一輛涉嫌切雙白線違反交通規例的私家車時，司機突然開車往偉業街方向逃走，警員追截至九龍灣常怡道近宏照道時，私家車撞及另一輛貨車並停下，警員擎槍包圍並將該名年約40多歲司機拉出車外制服，發現他為一名被通緝人士。消息指，被捕男司機涉嫌與一宗販毒案有關被通緝。



網上片段拍得事發一刻，當時約6名警員嘗試包圍涉事豐田私家車，部分手持警棍，其中一名警員擎槍指向司機位置，車上司機其後打開車門，有警員喝令「即刻落車！除安全帶！」司機被警員拉出車外，並由兩名警員按壓在地制服。警員其後檢查車廂及車尾箱，再將反鎖雙手的司機扶坐於路旁。

消息指，男子涉嫌與一宗販毒案有關被通緝，今日遇截時交出身份證及駕駛執照，其後開車逃走。警員於九龍灣發現涉事私家車撞車停下，由於司機一度拒絕下車，警員以警棍打破車窗及一度拔槍戒備。

現場所見，涉事私家車上放有一張法庭傳票，通知需於今日（25日）早上9時30分到九龍城法院應訊。司法機構今早9時51分宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已經取消，所有法院和審裁處的聆訊於今日下午恢復或如期進行。原定於今早出庭的人士，包括陪審員，須於今日下午2時30分到達法庭。

警封鎖現場調查。（梁偉權攝）