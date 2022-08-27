龍翔道貨車疑追尾釀車禍　3司機親述意外經過　本田EK9被撞成廢鐵

黃大仙龍翔道5車相撞嚴重車禍，造成6人受傷，往觀塘方向全線封閉，上址交通擠塞，車龍一度塞至石硤尾澤安邨。綜合3名涉事司機所指，事發時龍翔道往觀塘方向交通已經擠塞，藍色寶馬、黑色寶馬、的士及白色本田EK9依次駛慢，惟突然一輛中型貨車疑收掣不及，猛撼本田EK9，由於撞力太大，本田被撞前釀成多車串燒。本田EK9直接捱撞，車尾嚴重變形壓扁，儼如廢鐵。



本田EK9車主譚先生指，當時他在中線行駛，「前面塞緊車，我咪收慢，跟住後面就砰一聲」，他被撞一刻曾望倒後鏡，只見尾隨是一輛中型貨車。譚先生只是手腳擦傷，惟其本田EK9整個車尾被撞至變形，縮龍成寸，無奈地說：「係架車慘啲啫，無咗架車。」他表示本身很喜歡HONDA CIVIC TYPE-R EK9，以接近20萬元購入，只駕駛了一年，「噴完油、鍍左膜，依家無哂啦」。

本田EK9車主譚先生指，當時他在中線行駛及減慢車速，惟突被中貨撞到。（翁鈺輝攝）

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涉事中貨司機亦承認，事發時看不到前面本田EK9及的士打死火燈，自己收掣不及，於是撞上了本田EK9，其後再扭軚撞向路邊防撞欄衝，剷上行人路。

頭車藍色寶馬司機劉先生表示，事發時龍翔道往觀塘方向已經塞車，好多車已經停定或慢駛，他指自己和尾隨的黑色寶馬已停定，正當他想慢慢切線時，突然聽到後面發出「嘭、嘭、嘭」連環巨響，原來一輛中型貨車疑「追尾」撞到本田EK9，導致多車連環相撞。劉先生沒有受傷，惟車尾有輕微損毀。