馬路MMA｜私家車的士兩司機爭執　路中扭打施「奪命鉸剪腳」

網上流傳一段兩名男子在馬路中央打架的影片，上傳者戲謔為「莫非係失傳左好耐既奪命鉸剪腳？」。現場為油麻地柯士甸道西近廣東道往彌敦道方向，可見一輛私家車及一輛的士沿兩條行車線而行，其後停於燈位前，車頭有兩名男子大打出手，扭作一團。身穿淺色上衣的男子雙腳緊箝對方下身及用手箍頸，在下方被箝制的黑衣男幾番爭扎不果，再被對方以四肢緊纏，宛如「熊抱」。黑衣男後來成功鬆脫上身，反客為主，站起身後捉住對方雙手。但淺色上衣男不肯罷休，繼續施「鉸剪腳」纏住對方腰部。



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片段未有交代兩人打鬥的下場，惟根據警方的報案紀錄，今日（27日）凌晨3時許，於上址有人報警求助，指一名私家車司機及一名的士司機因駕駛問題發生爭執，繼而動武。人員到場調查後，尋獲一名姓張（30歲）私家車男司機及一名姓鄭（49歲）的士男司機，當時兩人並無打架，亦沒有受傷。案件列作糾紛處理。

事件引來網民熱議，更就打架招式議論紛紛，不少人更談起周星馳電影的經典場面，「無睇打電話問功夫，偷桃就解到啦」、「有冇凌空飛起一野夾落去」、「納爾訊息鎖嚟嫁，識唔識嫁」。亦有網民認為打架無助解決問題，「打完埸交，又點？ 問題解決左啦？？ 而家的人，為何要變成咁暴戾」、「好心啲人控制下自己啲情緒啦」。