警上水搗百家樂賭檔　拘2主持1職員33賭客

新界北總區刑事部反三合會行動組聯同大埔警區刑事部反三合會行動組人員，昨（27日）進行代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）反罪惡行動，打擊上水區內的非法賭博場所，並搗破兩個分別在新功街及巷仔街的懷疑百家樂賭檔。



行動中，一名30歲姓蘇男負責人及一名41歲姓楊女負責人涉嫌「經營賭博場所」被捕。另外，一名34歲姓關內地女子涉嫌「協助經營賭博場所」被捕，8名本地男子、3名內地男子、19名本地女子及3名內地女子，年齡介乎19至77歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人同時違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員將向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人現正被扣留調查。

被捕人士被帶署調查。（警方提供）

行動中，人員共檢獲3張百家樂賭枱、面值41萬元的籌碼、約18八萬元現金及一批賭具。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

警方亦呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。