紅磡古廟火警｜有人擲雜物入塔香引致　廟宇負責人：或加聘保安

紅磡福德廟凌晨火警，今早（28日）仍有大量善信前來參拜，廟宇負責人劉先生表示，昨晚有街坊目擊多名青年把雜物擲向塔香，引致火警，「咩都有人玩㗎啦，細路哥玩起上嚟都無辦法」，幸屋簷由工字鐵及石屎構造，若是木造後果不堪設想，他料維修費用3萬元，本星期內會維修損毀地方，並考慮聘通宵保安保護古廟。



劉先生預計維修費約3萬元。（廖珮言攝）

劉指，有街坊目擊夜間一批年輕人向廟投擲雜物：「夜晚黑，貪得意啲細路，十幾歲啲細路。無嘢好玩掟啲嘢落嚟，整到啲塔香，就著咗火，咁佢哋咪走囉。」警方將案件列作縱火案調查，幸火警沒造成人命傷亡，「由得佢啦，咩都有人玩㗎啦，細路哥玩起上嚟都無辦法。」廟宇雖有安裝閉路電視，但在大火中被燒毀，劉預計維修費約3萬元，雖然廟方有財力沒修繕困難，亦無意追究，幸好屋簷由工字鐵及石屎組成，如果是木造「一燒就爛」，後果不堪設想。

劉表示，其父親早年聯同小巴大王馬亞木及其他區內潮州商人，給予廟宇大額捐款作修建及營運之用，劉多年來不時到福德廟打點，今次火警後亦來安排復修工作。此外，在廟宇祈福十多年嘅黃小姐每星期都會上香祈福，對事件表示「好唔開心」，她指若廟宇有需要會作出捐款。

事發於今日（28日）凌晨2時許，紅磡船澳街福德廟，突然冒煙起火，街坊發現報警。消防接報趕抵現場，開喉迅速將火救熄， 廟內嚴重熏黑，香燭散落一地。警員封鎖現場，消防正調查火警原因，事件中無人受傷。