落馬洲貨車疑撞男子不顧而去　傷者女友尋事發車cam片緝兇

一輛貨車於昨日（27日）下午3時許途經落馬洲洲頭村附近時，據報撞倒一名男子後疑不顧而去，事主頭部重創被送院搶救，目前在醫院留醫。事後傷者的女友在網上社交平台發帖，盼有熱心市民提供事發時的車cam片，協助尋找肇事貨車司機下落。



現場是青山公路洲頭段近洲頭村牌樓，事發於昨日下午約3時許，警方接報23歲姓李男子被一輛貨車撞倒，事後貨車疑沒有停下並離開現場。傷者的女友鍾小姐今日（28日）向《香港01》表示，她和男友同住洲頭村，當時兩人有事外出，因等候小巴良久不果，他們於是各自分頭在沿路截乘的士。

傷者女友在社交平台發帖，睇熱心市民提供市發時車cam片。(網上截圖)

未料其間李在洲頭西路往上水方向的馬路，疑被一輛貨車撞倒，鍾小姐稱當時她乍聞「呯」一聲巨響，但因有車輛阻檔視線，初時她還未知男友被撞倒，其後知道有交通意外走近查看，方知其男友受傷倒地。惟涉事的貨車疑不顧而去，已離開現場，她只得報警求助。

事後救護車到場，將李送院搶救。鍾小姐稱其男友頭部重創，肩膊、手及膝部亦受傷，被送往威爾斯醫院搶救，經手術後留醫深切治療部，幸情況穩定。至今日下午醫院傳來好消息，男傷者可望稍後轉出普通病房，鍾小姐盼可透過網上，向熱心市民尋獲涉事車cam片。警方正調查案件，尋找涉事司機。