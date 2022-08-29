澳門血案｜金錢、家庭糾紛引發械鬥釀4傷　33歲男遭尖刀刺胸昏迷

澳門發生持械打鬥案，根據當地傳媒報導指，今日（29日）下午1時許，位於黑沙環海邊馬路海濱花園第14座附近一間小食店內，一名33歲澳門居民偕同行男子，與另一方共3名男女發生爭執，繼而動武，其間有人取出尖刀刺向該名33歲男子。事件釀成4人受傷，包括3男1女，其中33歲男子左胸大出血，昏迷送院，其餘傷者傷勢較輕，並將會出院。澳門治安警及司警到場調查，初步懷疑涉及家庭及金錢糾紛，並有跡象顯示3名男女干犯嚴重傷害身體完整性罪。



當地傳媒晚上引述司警表示，事發時，一名33歲男子與同行的68歲男子，與另一批一行3人的人士，在北區某大廈附近就金錢問題發生爭執，繼而大打出手，對方有人突然取出尖刀刺傷33歲男子，導致其左胸大量出血，昏迷不醒。附近一名市民目擊事件，立即報警求助。

網上流傳事發時影片，所見數人在一小食店內打鬥。據當地傳媒引述有關店舖東主表示，4名傷者並非店內顧客，懷疑3人在街上追打一人至店內。

消防指，事件中共有4人受傷。其中一名33歲男子為澳門居民，左胸大量出血陷入昏迷，左前臂及左手食指亦遭刺傷，事後被送往山頂醫院搶救。另一名68歲澳門男子右邊面脥腫脹，右手腕割傷，右前額及右眼受傷。



至於另一名34歲中國籍男工，後枕骨受傷；35歲澳門女居民則左上唇、右手指尾、右肩膊受傷。全部人送往山頂醫院救治。

司警亦指，案件初步懷疑涉及家庭及金錢糾紛，33歲重傷昏迷的男子傷勢有待法醫檢驗。而用刀傷人一方，姓林（34歲）中國籍男工報稱外僱理髮師，其餘2名分別姓李（34歲）女子及姓李（67歲）男子為澳門居民，報稱無業。司警指初步有跡象顯示3人干犯嚴重傷害身體完整性罪，案件仍有待調查。