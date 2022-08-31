馬鞍山無罩男追打灰衣街坊　兩度失足倒下　最終頭着地躺臥

馬鞍山發生銀髮族打鬥事件。今日（31日）上午9時許，有網民上載一條打架片段到「大埔 TAI PO」群組，地點為馬鞍山市中心巴士站，一名藍衣無罩男子，不斷追打灰衣街坊。二人糾纏之中，無罩男至少兩度失足倒下，最後一次更頭部着地躺臥在地上。灰衣男則沿扶手梯往馬鞍山廣場方向離開。片主稱打鬥事件或因有人無戴口罩引起。



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片段開首一名身穿藍衣、無戴口罩的男子原本坐在地上，蹣跚地站起，然後怒氣沖沖衝向一名身穿灰色裇衫的男子。同行女子高呼「唔好打啦」，又企圖拉住無罩男，但不果。面對無罩男揮拳趨至，灰衣男原先指示無罩男勿步近，打算好言相向，可惜無罩男堅持「講手」，灰衣男只好擋格。糾纏之間無罩男突然「發軟蹄」雙膝着地，整個人軟趴在地下。灰衣男繞過他，轉身離開。

無罩男拒絕服輸，站起來碎步跑向馬鞍山廣場扶手電梯，再度挑釁灰衣男。惟無罩男在推撞間再度失足倒下，更頭部着地躺臥地上。目擊者失聲驚呼，在場青少年狀甚驚訝。無罩男同行女子立即上前了解。灰衣男則沿扶手梯往馬鞍山廣場方向離開。

片主稱打鬥事件或因有人無戴口罩引起，網民議論紛紛，有人認同灰衣男自我保護沒作出攻擊，但無罩男「咁樣頭落地隨時大鑊。」希望各人平安。

▼▼日前香港仔兩漢激戰連環圖▼▼

