長沙灣男子私家車內昏迷　 送院不治　 警車上搜出懷疑毒品

長沙灣有司機暈倒死亡，警方在車上搜出懷疑毒品。今日（31日）下午5時許，一輛私家車停泊在元州街路邊，其間有途人揭發車內司機位仰後，一名中年男子倒臥司機位上，於是報警。救護員到場發現男司機不省人事，將他送院搶救但證實不治。警方在私家車上檢獲十多包懷疑毒品的小粉末，事後帶走私家車車主，正調查事件。



現場是元州街275號路邊，今午5時45分警方接獲途人報案，指有人在私家車上暈倒，惟救護員將事主送院後，證實不治。消息稱，警員事後翻查車Cam及附近閉路電視調查，發現涉事私家車在下午4時許已停泊在場，直至一個多小時後才有途人發現事件報警；而警方在接獲有關報案之前，亦曾接獲另一名途人報警，同樣指大南街有人暈倒車上，惟到場未有發現涉事車輛。

據了解，事發時現場附近有貨車工人落貨，擬着私家車司機稍為移開車輛，以免阻礙，卻發現事主昏迷車內且下身赤裸，褲子脫至膝蓋位置。警員在私家車上搜證，最後在車頭司機位與乘客之間的手枕位，檢獲十多包小粉末，懷疑是毒品；初步不排除案件涉及毒品快餐車。警方亦聯絡車主到場協助調查，其後將車主帶返警署調查。